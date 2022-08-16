Baz istasyonlarından hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Baz istasyonlarından hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

16.08.2022 09:27

GAZİANTEP'te, baz istasyonlarından hırsızlık yapıp 190 bin liralık zarara yol açan, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP'te, baz istasyonlarından hırsızlık yapıp 190 bin liralık zarara yol açan, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akkent Mahallesi'nde, 2 ayrı kuruma ait baz istasyonlarından yapılan hırsızlıkların aydınlatılması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, 190 bin liralık zarara neden olan şüphelilerin M.Ç. ile S.Ç. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. 2 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.


YORUMLAR
500
İki yıldır felç hastası olan çocuk, hastalığını yenerek hastaneden yürüyerek çıktı İki yıldır felç hastası olan çocuk, hastalığını yenerek hastaneden yürüyerek çıktı Kuşadası'nda korkunç olay! Teknenin ipini çözmek için denize giren genç, pervanenin çarpması sonucu ayağını kaybetti Kuşadası'nda korkunç olay! Teknenin ipini çözmek için denize giren genç, pervanenin çarpması sonucu ayağını kaybetti Terör örgütü PKK'dan Şanlıurfa'daki hudut karakoluna roketli saldırı: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı Terör örgütü PKK'dan Şanlıurfa'daki hudut karakoluna roketli saldırı: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baz istasyonlarından hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:21 AK Parti'den olası Suriye görüşmesine dair açıklama: Sorun çözücü en önemli faktör diyalog kanalıdır
13:21 Terör örgütü PKK'dan Şanlıurfa'daki hudut karakoluna roketli saldırı: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
13:08 Türkiye, Esad ile görüşecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan net açıklama: Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor
13:08 İki yıldır felç hastası olan çocuk, hastalığını yenerek hastaneden yürüyerek çıktı
12:33 Transfer kısa süre içinde duyurulacak! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i 10 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattı
12:30 Ece Erken, öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasının ilk duruşmasında fenalaşarak baygınlık geçirdi
12:41 Anzer balı sağımına başlandı! Fiyatı dudak uçuklattı
12:39 Bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG Türkiye'ye saldırdı! Vali Gül'den açıklama
12:11 Domenec Torrent'ten Galatasaray'a kötü haber! FIFA'ya şikayet etti
11:55 Kuşadası'nda korkunç olay! Teknenin ipini çözmek için denize giren genç, pervanenin çarpması sonucu ayağını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 13:46:22. #1.11#
SON DAKİKA: Baz istasyonlarından hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement