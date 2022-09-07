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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir kuruma ait baz istasyonunda farklı tarihlerde hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te baz istasyonundan hırsızlık iddiasıyla bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

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