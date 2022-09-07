Gaziantep'te baz istasyonundan hırsızlık iddiasıyla bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te baz istasyonundan hırsızlık iddiasıyla bir zanlı tutuklandı

07.09.2022 14:06

Gaziantep'te baz istasyonundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Gaziantep'te baz istasyonundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir kuruma ait baz istasyonunda farklı tarihlerde hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri şüpheliler S.K. ve A.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan A.K. tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Baz istasyonundaki hırsızlık anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde gün içerisinde otomobille baz istasyonuna gelen zanlıların, istasyondaki malzemeleri alarak geldikleri araçla bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

YORUMLAR
500
Gaziantep FK, Ümraniyespor'la Hatay'da karşılaşacak Gaziantep FK, Ümraniyespor'la Hatay'da karşılaşacak Gaziantep'te dönüşüm başladı Gaziantep'te dönüşüm başladı
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te baz istasyonundan hırsızlık iddiasıyla bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:13 Fenerbahçeli Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'e kiralandı
16:46 Galatasaray'dan bir transfer daha! Genç stoper Mathias Ross ile anlaşma sağlandı
16:39 90'lı yılların yıldızı Şahsenem'den ağızları açık bırakan itiraf: Ailem beni karanlık odaya kilitledi
16:29 CHP'li Özgür Özel'den AK Parti'ye sert tepki: Şeker nerede?
16:17 Eski Yunan bakandan ülkesine Türkiye uyarısı: Erdoğan'ın sözleri dikkate alınmalı
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 17:18:08. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te baz istasyonundan hırsızlık iddiasıyla bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement