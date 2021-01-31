Gaziantep'te bazı bölgelerde su kesintisi - Son Dakika

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) yoğun fırtına ve kardan dolayı elektrik direklerinin zarar görmesi nedeniyle kentin bazı bölgelerine su verilemediğini bildirdi.

GASKİ'den yapılan açıklamada, içme suyu temin edilen ana isale hatlarına enerji temin eden elektrik direklerinin yoğun fırtına ve kar yağışı nedeniyle zarar gördüğü bildirildi.

İçme suyu terfi istasyonlarına enerji verilemediği için şehri besleyen depolara su temin edilemediği belirtilen açıklamada, "Enerji arızası giderilinceye kadar şehrin kuzey, orta ve doğu kesimlerinde su kesintisi yapılmasına zorunlu kalınmıştır. Arızanın giderilmesine müteakip sular şebekeye verilecektir." ifadeleri yer aldı.