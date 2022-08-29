Gaziantep'te siyasilerden 30 Ağustos mesajları - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te siyasilerden 30 Ağustos mesajları

29.08.2022 15:26
Gaziantep'te siyasilerden 30 Ağustos mesajları

Gaziantep'te bazı siyasiler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep'te bazı siyasiler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, mesajında, 30 Ağustos'u kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduklarını bildirdi.

Tarih boyunca karşılaştığı bütün engelleri birlik ve beraberlik içinde, kararlı duruşuyla aşan aziz milletin bugün de istiklalimizi tehdit eden dış güçler ve onların içerideki uzantıları olan şer odaklarına aynı kararlılıkla cevap vermekten asla çekinmediğini aktaran Uzer, şunları kaydetti:

"26 Ağustos 1922'den başlayıp 30 Ağustos'ta sonuçlanan Büyük Taarruz, en zor şartlarda milletimizin yeniden dirilişinin, ayağa kalkışının ve geleceğine sahip çıkışının bir destanı olmuştur. Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük için verdiği mücadelenin timsali olan 30 Ağustos zaferi, tüm mazlum milletlere örnek olmuştur. Tarihte yeniden ve daha güçlü bir biçimde yer almamızı sağlayan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi, ulusumuzun bağımsızlığına ve özgürlüğüne olan tutkusunu simgeleyen eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise 30 Ağustos Zaferi'nin milletin kendi iradesi ve rızası dışında dayatılan her türlü plan ve oyunu iman ve inancıyla tarihin karanlık sayfalarına nasıl gömebileceğini dosta ve düşmana gösterdiğini bildirdi.

Vatan ve millet aşkıyla gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan kahramanların emanetlerine her zaman olduğu gibi sahip çıkmaya devam edeceklerini aktaran Tahmazoğlu, "Bundan 100 yıl önce vatanımıza kasteden düşmanlar, ecdadımızın sarsılmaz inancıyla karşılaşmış, vatanın müdafaası ve hürriyeti için gözünü kırpmadan savaşan, canını ve malını ortaya koyan ecdadımızın yıkılmayacağını anlamıştır. 30 Ağustos Zaferi, kahraman milletimizin yediden yetmişine, kadınından erkeğine, malından canına tüm varlığını ortaya koyarak, hürriyet ve bağımsızlığın bedelini ödediğinin simgesi olmuş ve tarihteki şerefli yerini almıştır." görüşüne yer verdi.

CHP İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar da "Şanlı zafer ile milletimiz, tüm dünyaya şartlar ne olursa olsun bağımsızlıktan ve hürriyetten ödün vermeyeceğini haykırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Türk ordusunun destansı zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biridir. Elde edilen bu şanlı zafer ile milletimiz, tüm dünyaya şartlar ne olursa olsun bağımsızlıktan ve hürriyetten ödün vermeyeceğini haykırmıştır." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı Sedat Peker'in hakkında rüşvet iddiasında bulunduğu AK Partili vekil Taşkesenlioğlu: Şahsıma yönelik bu yargısız infazın son bulacağına inanıyorum Sedat Peker'in hakkında rüşvet iddiasında bulunduğu AK Partili vekil Taşkesenlioğlu: Şahsıma yönelik bu yargısız infazın son bulacağına inanıyorum
Kaynak: AA

Gaziantep, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te siyasilerden 30 Ağustos mesajları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:10 Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
14:48 Gülşen'in tahliye edilmesinin ardından avukatından ilk açıklama: Ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye talepte bulunacağız
14:44 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'den cezaevi önünde ilk kare
14:43 Sedat Peker'in rüşvet iddiaları sonrası muhalefet partileri suç duyurusunda bulundu
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 15:26:50. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te siyasilerden 30 Ağustos mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement