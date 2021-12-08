Gaziantep'te bebeğini darbeden baba hakkında, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul... - Son Dakika

Gaziantep'te bebeğini darbeden baba hakkında, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul...
08.12.2021 12:24
Gaziantep'te bebeğini darbeden baba hakkında, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.
Gaziantep'te bebeğini darbeden baba hakkında, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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