Gaziantep'te bebeğini darbeden babanın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Gaziantep'te bebeğini darbeden babanın yargılanmasına devam edildi

17.05.2022 11:32
Gaziantep'te bebeğini darbeden babanın yargılanmasına devam edildi

Gaziantep'te bebeğini darbeden ve "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle hakkında dava açılan babanın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep'te bebeğini darbeden ve "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle hakkında dava açılan babanın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Yunus G. katılmazken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Melih Cöhce, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin raporun, dosyaya geldiğini hatırlatarak, mağdur Cihan bebeğin, detaylı sağlık raporu için yarın son kez muayene edileceğini ve kati raporun hazırlanacağını kaydetti.

Duruşma savcısı, anne Semra G'nin avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi sanığın tutukluluğunun devamını talep etti.

Sanık avukatı ise sanığın tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, kati raporun gelmesi için duruşmayı erteledi.

Gaziantep'te, Yunus G'nin, 2 aylık oğlu Cihan G'yi darbederken çekilen görüntüleri, 30 Kasım 2021'de ortaya çıkmış, bunun üzerine ulaşılan bebek tedavi altına alınmıştı. Aynı gün yakalanan baba tutuklanmış, "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ve alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

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Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te bebeğini darbeden babanın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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