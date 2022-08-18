Gaziantep'te bebeğini darbeden babanın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Gaziantep'te bebeğini darbeden babanın yargılanmasına devam edildi

18.08.2022 12:01
Gaziantep'te bebeğini darbeden babanın yargılanmasına devam edildi

Gaziantep'te bebeğini darbeden ve hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan babanın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep'te bebeğini darbeden ve hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan babanın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Yunus G. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Duruşmada, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri Büşra Aslan ve Güllü Baycan hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, önceki celselerde talep edilen kati raporun geldiğini ve raporun "yaralamanın bebekte yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olduğu" yönünde olduğunu kaydetti.

Anne Semra G, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Sanık Yunus G, çocuğuna bilerek isteyerek vurmadığını ve pişman olduğunu savundu.

Ayrıntılı adli tıp raporu alınmasına karar veren heyet, sanığın tutukluluk devamına karar vererek duruşmayı 6 Aralık'a erteledi.

Gaziantep'te, Yunus G'nin, 2 aylık oğlu Cihan G'yi darbederken çekilen görüntüleri, 30 Kasım 2021'de ortaya çıkmış, bunun üzerine ulaşılan bebek tedavi altına alınmıştı. Aynı gün yakalanan baba tutuklanmış, sanık hakkında "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ve alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

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Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep, Güllü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te bebeğini darbeden babanın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te bebeğini darbeden babanın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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