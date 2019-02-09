Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Bebek Vahşeti

Gaziantep'te Bebek Vahşeti

22 dakika önce

Gaziantep'te tuvalette doğum yapan T.B isimli anne iddiaya göre yeni doğan bebeğini boğarak öldürdükten sonra klozete attı.

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Gaziantep'te tuvalette doğum yapan T.B isimli anne iddiaya göre yeni doğan bebeğini boğarak öldürdükten sonra klozete attı.

Olay, Gaziantep'in Gümüştekin mahallesi şehit Mehmet Fatih Akdemir sokakta bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce nişanlısından hamile kalan T.B isimli kadın, ailesiyle oturduğu evin tuvaletinde doğum yaptı. T.B, doğumdan habersiz olan ailenin duymaması için kız bebeğini boğarak öldürdükten sonra klozete attı. Banyodan gelen bebek sesini duyan T.B.'nin anne ve Babası, klozette bir bebek olduğunu fark ederek, 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü tespit etti.

Bebeğin cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilirken, anne ise polis gözetiminde Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:09 Kaynak: İHA

Anne, Gaziantep, 3. Sayfa
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