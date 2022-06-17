İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Kepenek Mahallesi'nde görevli bekçi, gece saatlerinde bir okulun balkon kapısının kırık olduğunu fark edince içeri girdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - Bekçinin okulda hırsızı suçüstü yakalaması görüntülendi - Son Dakika

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