GAZİANTEP - Bekçinin okulda hırsızı suçüstü yakalaması görüntülendi - Son Dakika
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GAZİANTEP - Bekçinin okulda hırsızı suçüstü yakalaması görüntülendi

17.06.2022 15:40

Gaziantep'te bekçinin okula giren hırsızı suç üstü yakalaması, güvenlik görevlisinin yaka kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'te bekçinin okula giren hırsızı suç üstü yakalaması, güvenlik görevlisinin yaka kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Kepenek Mahallesi'nde görevli bekçi, gece saatlerinde bir okulun balkon kapısının kırık olduğunu fark edince içeri girdi.

Bekçi, hırsızlık amacıyla okula giren İ.B'yi müdür odasında suçüstü yakaladı.

Hırsızın yakalanma anı ise bekçinin yakasındaki kameraya yansıdı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Bekçinin okulda hırsızı suçüstü yakalaması görüntülendi - Son Dakika

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