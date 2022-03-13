Gaziantep'te beklenen kar yağışı başladı - Son Dakika

Gaziantep'te beklenen kar yağışı başladı

GAZİANTEP Gaziantep'te kent merkezi beklenen yoğun kar yağışının başlamasıyla beyaza büründü. Vali Davut Gül, kent merkezi ile yüksek kesimleri etkisi altına alan kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Gaziantep'te beklenen yoğun kar yağışı kent merkezinde ve yüksek kesimlerde yağmaya başladı. Öğlen saatlerinde hafif bir şekilde yağmaya başlayan kar yağışı etkisini arttırarak tüm kenti etkisi altına aldı. Belediye ekipleri yoğun kar yağışından dolayı yolların kapanma ihtimaline karşı ana cadde ve yollarda tuzlama yaptı. Kente Mart ayında kar yağmasına şaşıran vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

Vali Davut Gül sosyal medya hesabından yoğun kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. Paylaşımında kentte görevlilerin 7/24 görevi başında olacağını belirten Gül, "Kar lastiği olmadan trafiğe çıkılması yasaktır. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayınız" ifadelerini kullandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin belirli noktalarında sürücüleri uyararak kar lastiği denetimi yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kar yağışının gece geç saatlere kadar yoğun şekilde sürmesi bekleniyor.