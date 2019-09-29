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Gaziantep'te "Belediye Başkanlığı Futbol Turnuvası"

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde belediye tarafından bu yıl birincisi düzenlenen "Belediye Başkanlığı Futbol Turnuvası" sona erdi.

Gaziantep'te

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde belediye tarafından bu yıl birincisi düzenlenen "Belediye Başkanlığı Futbol Turnuvası" sona erdi.

İlçe Atatürk Stadı'nda oynanan ve 3-3 berabere biten final maçında atılan penaltı atışları sonunda Atlatiko İslahiyespor'u 5-4 yenen Serinevler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor turnuvanın şampiyonu oldu.


Serinevler Spor'un kupasını Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gözegir, verdi.

İkinci olan Atlatiko İslahiye Spor'un kupasını Federasyon Başkan Yardımcısı Güngör Sönmez, üçüncü olan Kerküt Spor'un kupasını ise Federasyon Başkan Yardımcısı Yakup Özdil verdi.

Centilmen takım seçilen ve turnuvada dördüncü olan Türkbahçe Spor'un futbol takımına ve teknik direktörlük yapan kadın muhtara madalyalarını ise AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Aslan verdi.

Gaziantep, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:34 Kaynak: AA
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