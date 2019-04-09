Gaziantep'te Belediye Otobüsü Devrildi: 19 Yaralı
40 dakika önce
Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.
Gaziantep
'te Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.
Beykent-Narlıtepe seferini yapan Mehmet Küçükler idaresindeki 27 ADK 21 plakalı belediye otobüsü, Yavuzeli
Caddesi Otogar Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 S 4203 plakalı işçi servis minibüsü ile refüjdeki ağaçlara ve elektrik direğine çarparak devrildi.
Kazada yaralanan otobüsteki 19 kişi, 112 Acil Servis
ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:37 Kaynak: AA
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