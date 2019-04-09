Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Belediye Otobüsü Devrildi 19 Yaralı (Tamamı)

Gaziantep'te Belediye Otobüsü Devrildi 19 Yaralı (Tamamı)

1 saat önce

GAZİANTEP'te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye ait otobüsün, işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Belediye Otobüsü Devrildi 19 Yaralı (Tamamı), System.String[]
GAZİANTEP'te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye ait otobüsün, işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karacaahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Küçükler yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait 27 ADK 21 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak önündeki 27 S4203 plakalı servis minibüsüne çarptı. Otobüs daha sonra sinyalizasyon ışıklarına çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs şoförü ve 18 yolcu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:29 Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel
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