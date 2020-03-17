Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: 20 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: 20 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: 20 yaralı

31 dakika önce

Gaziantep'te belediyeye ait otobüsün iki otomobile çarptıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: 20 yaralı, System.String[]

Gaziantep'te belediyeye ait otobüsün iki otomobile çarptıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.


Kaza, Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi Bahaaddin Nakıboğlu Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Gaziantep- Yavuzeli karayolunda otogar kavşağına doğru seyreden Emre D. (47) yönetimindeki 27 ABS 794 plakalı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde ilerleyen 54 SE 533 ve 27 AER 864 plakalı otomobillere çarptıktan sonda devrildi. Devrilme sonucu yoldan çıkan yolcu otobüsü sürücüsü Emre D. ve 19 yolcu yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle kapatılan yol trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Yavuzeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:20 Kaynak: İHA
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