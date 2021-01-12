Gaziantep'te belediye personelinden Türk Kızılaya kan bağışı - Son Dakika

Şehitkamil Belediyesi personeli, Türk Kızılay Gaziantep Kan Merkezi tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın nedeniyle Türkiye genelinde kan stoklarının azalması nedeniyle Şehitkamil Belediyesi personeli, 2021 ünite kan bağışında bulunacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türk Kızılay Şehitkamil Şube Başkanı İsmail Güler, koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde kan stoklarında azalma olduğunu belirterek, kan bağışı kampanyasını genişlettiklerini kaydetti.

Güler, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemeyen Şehitkamil Belediyemiz, kan bağışı kampanyamıza 2021 yılı için 2021 ünite kan ile destek oluyor. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve tüm personeline yürekten teşekkür ediyorum. 11 Ocak'ta başlattığımız kan alma süreci, 31 Ocak'a kadar devam edecek. Bu süre zarfında Şehitkamil Belediyemize bağlı müdürlüklerde kan alımlarımızı sürdüreceğiz. İnşallah çok kısa bir sürede 2021 ünite kan miktarına ulaşıp bu sayının da üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Tabii buradan vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bundan dolayı tüm vatandaşlarımızın kan bağışına destek olmalarını istiyorum."