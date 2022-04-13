GAZİANTEP - Belediye tarladan halka sebze satışı yaptı - Son Dakika
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GAZİANTEP - Belediye tarladan halka sebze satışı yaptı

13.04.2022 17:42

Gaziantep'teki İslahiye Belediyesi, sebze pazarında kurduğu tezgahta tarladan halka, ucuz patates, kuru soğan ve yeşil sarımsak satışına başladı.

Gaziantep'teki İslahiye Belediyesi, sebze pazarında kurduğu tezgahta tarladan halka, ucuz patates, kuru soğan ve yeşil sarımsak satışına başladı.

AYT Tarım Şirketi iş birliğiyle sebze pazarında açılan tezgahta, soğanın kilogramı 3 liradan, patatesin kilogramı 5 liradan, yeşil sarımsak da 5 liradan satıldı.

Yoğun ilgi gören tezgahta 25 ton soğan, 4 ton sarımsak ve 25 ton patates vatandaşlara maliyetine satıldı. Satışların ramazan süresince süreceği belirtildi.

Belediye Başkanı Kemal Vural, gazetecilere, ana tüketim kaynaklarını halka ucuz yoldan ulaştırmak istediklerini söyledi.

Ürünleri maliyetine halka ulaştırdıklarını anlatan Vural, "Ürünleri aldığımız fiyata satıyoruz, işçiliğini belediye olarak biz yapıyoruz. Böylelikle vatandaşlara ürünleri ucuz temin etme gayretindeyiz. Tabii ki her yerde sıkıntı var. Yalnız Türkiye'de değil tüm dünyada var. Biz bunun farkındayız ama vatandaşı hiçbir şekilde ezdirmeyeceğiz, elimizden gelen imkanlar dahilinde tüm ürünlerde bunu yapacağız. Ayrıca pazarda elinde patates ve soğan kalan pazarcıların da ürünlerini istedikleri takdirde belediye olarak alacağız." diye konuştu.

Vatandaşlar da belediyenin hizmetinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek uygulamanın devam etmesini diledi.

GAZİANTEP - Belediye tarladan halka sebze satışı yaptı
GAZİANTEP - Belediye tarladan halka sebze satışı yaptı
GAZİANTEP - Belediye tarladan halka sebze satışı yaptı
GAZİANTEP - Belediye tarladan halka sebze satışı yaptı
GAZİANTEP - Belediye tarladan halka sebze satışı yaptı
GAZİANTEP - Belediye tarladan halka sebze satışı yaptı
GAZİANTEP - Belediye tarladan halka sebze satışı yaptı
GAZİANTEP - Belediye tarladan halka sebze satışı yaptı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Belediye tarladan halka sebze satışı yaptı - Son Dakika


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