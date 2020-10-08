Gaziantep'te belediyeden sınavlara hazırlanan öğrencilere uzaktan eğitim desteği - Son Dakika

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite ve lise geçiş sınavlarına hazırlanan öğrencilere; 'Uzaktan Eğitim Sistemleri Programı' ile eğitim verilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları tarafından hazırlanan uzaktan eğitim sistemleri programı için düzenlenen tanıtım toplantısına; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ile okul müdürleri katıldı. Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 'Lise ve Üniversitelere Giriş Sınavlarına Hazırlık Amaçlı Uzaktan Eğitim İş Birliği Protokolü' imzalanan toplantıda LGS ve YKS sınavlarına katılacak kişilere çevrimiçi eğitim desteği sağlanması hedefleniyor. 500 bin soruluk havuz, tüm konuların uzman öğretmenlerce videolu anlatım, deneme sınavları, konu tarama testleri, uzaktan canlı eğitim ve rehberlik servisi olan altyapısı bulunan sistem ile her öğrencinin aynı fırsatlara sahip olmasının amaçlandığını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gençleri geleceğe iyi hazırlamalıyız. 2 milyon bize emanet. Evlatlar bize emanet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla öğrendiğimiz bir şey var. O da fırsat eşitliği. Türkiye, vatandaşlarına fırsat eşitliğini sunuyor. Bugün, başkan olarak huzurlarınızdaysam eğer, fırsat eşitliğinden faydalandığım içindir. Kimse eğitiminden geri kalmasın. Kimse mağdur olmasın. Gençler sunulan fırsatları iyi değerlendirmeli. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Küçücük fırsatlar çok farklı hayatlara pencere açıyor. Bu yüzden desteğimizi gençlerimizin ve çocuklarımızın üzerinde çekmemeliyiz" dedi.

İŞ İNSANI İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜÖte yandan Büyükşehir Belediye Fatma Şahin, yaşamını yitiren iş adamı Hacı Ahmet Ziylan ile ilgili anılarını gözyaşları dökerek anlattı. Ziylan'ın kentin babası gibi olduğunu belirten Şahin, "Bugün çok hüzünlüyüm. Ahmet Ziylan ağabeyimiz şehrin babasıydı. Benim de manevi babamdı. En son bize meslek lisesinin çok önemli olduğunu söyledi ve 'Meslek lisesi yapayım' dedi. Din diyanet işleri çok önemli bir 'diyanet akademisi yapayım' dedi. Hep 'ben yapayım' diyen bir beyni bugün kaybettik. Tevazusu ile insanlığı ile maddi ve manevi hayırseverliği ile büyük bir ağabeydi. Siz gençlerden istediğimiz geleceğin Ahmet Ziylan'ları olmanız" dedi.İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise günün konusunun uzaktan eğitim olduğunu ve kendilerinin bu konuda ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.