Gaziantep'te besicilerden koyunlara yaz bakımı - Son Dakika

Gaziantep'te besiciler, hayvanlarının yünlerini kırkmaya ve yazlık bakımlarını yapmaya başladı.

İslahiye ilçesinde kışı geçirdikten sonra yaylalara çıkma hazırlığı yapan Yörükler, yakıcı yaz sıcakları öncesi koyunların serinlemesi için kırkma işlemi yapıyor.

Besici Hacıveli Göğebakan, gazetecilere, havaların ısınmasıyla hayvanları kırkmaya başladıklarını belirtti.

Her yıl nisan ve mayıs aylarında kırkma işlemlerini yaptıklarını dile getiren Göğebakan, bu sayede yaylaya çıkan hayvanın sıcak ve güneşten daha az etkilendiğine dikkati çekti.

Göğebakan, kırktıkları yünleri de değerlendirdiklerini, yatak yorgan için kullandıklarını kaydetti.

Kırkma işlemini gerçekleştiren ustalardan Sadık Güngör ise 15 yıldır koyun kırkma işi yaptığını, günlük ücret aldıklarını, mevsiminde 3 ile 5 bin civarında küçükbaş hayvan kırkımı yaptıklarını aktardı.