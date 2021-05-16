Gaziantep'te, Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu kutladı

Gaziantep'te Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Süper Lig'in 42'nci haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Gaziantep'te siyah-beyazlı yüzlerce taraftar kent merkezinde şampiyonluğu kutladı. Taraftarlar, ellerinde bayraklarla şampiyonluk sevincini yaşadı. Takımları lehine tezahürat yapan taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyledi. Yoğun araç konvoyu, bayraklar ve meşalelerle şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, polisin uyarıları sonrası dağıldı.