Ev inşaatında göçük... Beton dökülürken inşaat kalıbı göçtü, 3 işçi yaralandı - Son Dakika

Ev inşaatında göçük... Beton dökülürken inşaat kalıbı göçtü, 3 işçi yaralandı

Yaralanan işçi üstü kirli olduğu için ambulansa binmek istemedi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir ev inşaatının birinci katında beton döküm işlemi yapılırken tahta kalıp büyük bir gürültüyle göçtü. Meydana gelen göçük sonrası inşaatta çalışan 5 işçiden 3'ü yaralandı. Yaralanan işçilerden biri ise üstü kirli olduğu için olay yerine gelen ambulansa binmek istemedi.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir ev inşaatının birinci katında beton döküm işlemi yapılırken tahta kalıp büyük bir gürültüyle göçtü. Meydana gelen göçük sonrası inşaatta çalışan Muhammet Abdurrahim, Mustafa Halid, Muhammet Halid, Bessemlih Muhammed ve Ömer Muhammed isimli 5 işçiden 3'ü göçük altında kaldı. Gürültüden dolayı mahallede büyük panik yaşanırken vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı hattına bildirdi.

3 işçi göçük altında kaldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla göçük altında kalan 3 işçiyi çıkardı. Göçük altından çıkarılan yaralı işçiler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yaralanan işçilerden biri üstü kirli olduğu için ambulansa binmek istemedi

Meydana gelen olay sırasında inşaatta çalışan ve göçük altında kalarak yaralanan bir işçi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınmak istedi. Yaralı işçi, göçük sırasında üstü tamamen betona bulandığı ve üstü çok kirli olduğu için ambulansa binmek istemedi. Yaralı işçi, çevredeki vatandaşlar ile sağlık ekiplerinin güçlükle ikna etmesi sonrası ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.