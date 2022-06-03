Köse, Tarım ve Orman İslahiye ilçe Müdürlüğü çalışmaları sonucunda ürün çeşitliliğinin artırılması ve alternatif ürünlerin ekilişini teşvik amacıyla yapılan çalışmalar sonrası ilçenin Yeniköy , Şahmaran, Karapınar , Ağalarobası, Ortaklı, Çolaklar, Şerikanlı, Yukarıbilenler, Kalaycık, Telli ve Hanağzı kırsal mahallelerinde çiftçilerin bezelye üretimine başladığını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - Bezelye hasadına başlandı - Son Dakika

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