GAZİANTEP'TE, BİBER HASADI SÜRÜYOR - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE, BİBER HASADI SÜRÜYOR

27.09.2022 11:25

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, biber hasadı devam ediyor.

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, biber hasadı devam ediyor.

Nurdağı'nda 12 mahallede 13 bin dekar alanda üretimi yapılan kırmızıbiber hasadı, çevre il ve ilçelerde gelen tarım işçileri tarafından sürdürülüyor. Kırmızı biberde bu yıl 26 bin ton rekolte beklenirken, biber fiyatının yüksek oluşu üreticinin yüzünü güldürüyor.

Hasadı süren biberler kurutularak tesislerde işlenmesinin ardından toz ve pul bibere dönüştürülerek iç piyasanın yanında bir çok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, kırmızı biber hasadının sürdüğünü ve fiyatının üreticiyi sevindirdiğini belirterek, ilçemizde kırmızıbiber hasadı devam etmektedir. Bu yıl 13 bin dekarda ekimi yapılan biberde 26 bin ton rekolte beklemekteyiz. Acı biberimiz bu yıl fiyatı ile de üreticilerimizin yüzünü güldürmektedir dedi.

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Nurdağı'nda kırmızı biber hasadı sürüyor Nurdağı'nda kırmızı biber hasadı sürüyor
Kaynak: DHA

Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE, BİBER HASADI SÜRÜYOR - Son Dakika

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