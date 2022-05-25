Gaziantep'te biber üreticilerine organik sıvı gübre dağıtımı

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde biberde organik gübre kullanımı ile verimin arttırılması projesi kapsamında "Tarla Günü" etkinliği düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce desteklenen proje kapsamında İslahiye'de 5 bin dekar, Nurdağı ilçesinde ise 4 bin 500 dekar alanda kullanılmak üzere toplam 40 ton sıvı humik ve fulvik asit dağıtımı gerçekleştirildi.

Yürütülen proje ile biber yetiştirilen alanlarda organik madde ihtiyacını en hızlı şekilde karşılayabilmek için modern sulama sistemlerinden, damla sulama sistemi ile bitkinin kök bölgesine sıvı hümik ve fulvik asit verilmesi ile üründe verim ve kalitenin artırılması amaçlanıyor.

İslahiye ilçesi Yelliburun Mahallesinde düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, amaçlarının verimliliği artırmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin gıda üretimi konusunda son yıllarda gelişme kaydettiğine değinen Karayılan, bu anlamda ihracatının arttığını ifade etti.

Törene, Kaymakam Sinan Korkmaz, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar ve çiftçiler katıldı.