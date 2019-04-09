Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te "Bıçak Parası" Davası

Gaziantep'te "Bıçak Parası" Davası

27 dakika önce

Gaziantep Üniversitesinde ameliyat edeceği hastaların yakınlarından "bıçak parası" aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan profesör ile sekreterinin yargılanmasına başlandı.

Gaziantep'te
Gaziantep Üniversitesinde ameliyat edeceği hastaların yakınlarından "bıçak parası" aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan profesör ile sekreterinin yargılanmasına başlandı.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "icbar suretiyle irtikap" suçundan 6 eylem için ayrı ayrı 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edilen tutuksuz sanık O.B. ile ona yardım ettiği iddiasıyla 5 ayrı eylem için 5'er yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık N.Ö, avukatları ve mağdurlar katıldı.

Sanık O.B, hakkındaki iddiaların hepsinin hayali ve soyut olduğunu savunarak, "Ben üniversitedeki görevimin ardından yani saat 17.00'den sonra özel muayenehaneye giderim. Burada ameliyat olması gererek hastalara iki seçenek sunuyorum. ya özel hastanede ameliyat olacaklar ya da kamu hastanesinde ameliyat olacaklar. Bu iki seçeneği sunarım. Hastaları korkutmam gibi bir şey söz konusu değildir." dedi.

Para aldığı için erken ameliyat tarihi verildiği yönündeki iddiaların da doğru olmadığını öne süren O.B, ameliyat tarihini kendisinin belirlemediğini savundu.

Sanık N.Ö. ise O.B'nin özel muayenehanesinde sekreter olarak çalıştığını, muayenehane ücretinin dışında para almadığını ve hasta ile doktor arasındaki konuşmadan bilgi olmadığını söyledi.

Tanık H.Y. ise eşinin rahatsızlığı nedeniyle O.B'nin muayenehanesine gittiğini anlatarak, "O.B, eşimin ameliyat olması gerektiğini söyleyerek para istedi. Sonraki gün Gaziantep Üniversitesine geçerken O.B'nin özel muayenehanesine uğratıp para bıraktım. Sonra Üniversite Hastanesinde yatışımız yapıldı. 2-3 gün sonra da eşim ameliyat oldu." diye konuştu.

Tanık Y.Y. de annesini O.B'nin özel muayenehanesine götürdüğünü aktararak, şunları anlattı:

"Annemin tahlil sonuçlarına bakan O.B, acil ameliyat olması gerektiğini söyledi. 'Ne kadar' dedik. O da '20 bin lira' dedi. Annem işçi emeklisi olduğunu söyleyince 18 bine düştü. Biraz daha indirim yapmasını isteyen sinirlenerek, 'Hiç de yapmam' diyerek tepki gösterdi. Daha sonra parayı sekreteri N.Ö'ye bıraktık. Makbuz istedik ama vermediklerini söyledi. Gaziantep Üniversitesinde annemin yatışını yaptıktan sonra O.B. bize 18 bin liranın hepsini kendisinin almadığını sadece 8 bini kendisinin diğer 10 bini ise ameliyat ekibine dağıttığını söyledi. Biz işçi emeklisiyle geçinmeye çalışan bir aileyiz, neden bizi mağdur etti anlamıyoruz. Şikayetçiyim."

Sanık O.B, tanık beyanlarının çelişkilerle dolu olduğunu öne sürerek, suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, sanık O.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağına karar vererek duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:55 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Gitarist ve Şarkıcı Metin Türkcan, "Eşim Başkasından Hamile Kaldı" Diyerek Dava Açtı! Gaziantep'te Belediye Otobüsü Devrildi: 19 Yaralı "Ya Borcunu Ver Ya Eşini" Diyen Amcasını Öldürüp Gömen Yeğenin Cezası Belli Oldu! Çiftlik Bank İddianamesi Kabul Edildi, İlk Mahkeme 10 Mayıs'ta Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 16:22:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te "Bıçak Parası" Davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]