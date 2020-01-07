Gaziantep'te bıçakla gasp yapan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te bıçakla gasp yapan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te bıçakla gasp yapan 3 zanlı yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te bıçakla gasp yaptığı gerekçesiyle aranan 3 zanlı, yeni bir gasp girişimi sırasında suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te bıçakla gasp yapan 3 zanlı yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te bıçakla gasp yaptığı gerekçesiyle aranan 3 zanlı, yeni bir gasp girişimi sırasında suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda meydana gelen bıçaklı gasp olaylarının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek 3 şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, takibe aldıkları zanlıları bir kişiyi bıçakla gasp yapmaya çalışırken yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:50 Kaynak: AA
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