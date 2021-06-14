Gaziantep'te bıçaklanan genç hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki Yusuf Karataş , merkez Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi'nde O.C. tarafından bıçaklandı.

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