GAZİANTEP'TE BIÇAKLANIP, BOĞAZI KESİLMİŞ KADIN CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

Gaziantep'te, boğazı kesilmiş ve birçok yerinden bıçaklanmış olarak bulunan cansız bedenin, 2 çocuk annesi Neslihan Kaya'ya ait olduğu belirlendi. Otopsisi yapılan kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gelen yakınlarına teslim edildi.

Kız kardeşinin cenazesini teslim almaya gelen Aslı Kaya, Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşı döktü. Kardeşinin vahşice öldürüldüğünü belirten Kaya, Kardeşim eşinden ayrı, boşanmış, 2 çocuğuyla yaşıyordu. Şimdi ben 8 ve 9 yaşındaki iki çocuğuna annelerinin öldüğünü nasıl söyleyeceğim Kardeşimin boğazını kesmişler, bıçaklamışlar. Kardeşimi vahşice öldürenlerin bulunarak cezalandırılmasını istiyorum dedi.

Aslı Kaya, uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu öne sürdüğü kardeşinin daha önce saldırıya uğradığını dile getirdi.

Neslihan Kaya'nın cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarınca Nurdağı ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri ise Neslihan Kaya'yı öldüren kişi ya da kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.