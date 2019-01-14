Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Gaziantep'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

1 saat önce

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesindeki bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybetti.

Gaziantep'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, System.String[]
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesindeki bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Çıksorut Mahallesi'nde Kadir Çanka (20) ve arkadaşı E.Ç. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Çanka, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Olayın ardından kaçan E.Ç, polis ekiplerince yakalandı.

Kadir Çanka'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:39 Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel
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