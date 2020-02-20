Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü

7 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Ömer B. ile Y.E. arasında Saha Mahallesi Ziyaret Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla ağır yaralanan Ömer B, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Y.E. ise Nizip Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Gaziantep, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:48 Kaynak: AA
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