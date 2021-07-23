Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tarafların ailelerinin de karışmasıyla bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, Harun E, Ali Osman D. ve babası Yusuf D. yaralandı.

Fatih Sultan Mahallesi'nde Ali Osman D. ile husumetli olduğu Harun E. arasında tartışma çıktı.

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