Gaziantep'te Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
2 saat önce
Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.
Gaziantep
'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Geziler Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Necati B, kardeşi Mert B. ile Murat A. bıçakla yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Şahitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Necati B'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis
ekipleri, olayın zanlılarının kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:00 Kaynak: AA
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