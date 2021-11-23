Gaziantep'te bıçaklı kavga; 4 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te bıçaklı kavga; 4 yaralı

GAZİANTEP'te yufkacı iki esnaf arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada, akraba 4 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'te yufkacı iki esnaf arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada, akraba 4 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden anlaşmazlık olduğu belirtilen aynı caddedeki iki yufkacı arasında tartışma çıktı. Tarafların yakınları da katılırca büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada akraba olan Harun Y., Halil Y., Hasan Y. ve Uğur Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla 25 İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla 25 Aralık Devlet Hastanesi 'nde kaldırılırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Uğur Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



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