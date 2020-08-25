Gaziantep'te bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Gaziantep'te bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Gaziantep'te meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi'nde S.S (17) ile H.K arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine S.S. aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Sağlık ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan S.S'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan zanlı H.K. ise sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 15:27

Kaynak: AA

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