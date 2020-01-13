Gaziantep'te bıçaklı kavgada yaralanan çocuk öldü - Son Dakika

Gaziantep'te bıçaklı kavgada yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde M.E.A. (15) ile Beritan Demir (14) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.A, Beritan Demir'i bıçakla bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan Demir'i Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Beritan Demir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan M.E.A. polis ekiplerince yakalandı.