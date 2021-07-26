Gaziantep'te bıçaklı kavgaya karışan 11 şüpheliden ikisi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi, iki kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fatih Sultan Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada Yusuf D'nin öldürülmesi, Harun E. ve Ali Osman D'nin de yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Tanık beyanları ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kavgaya karışan 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.E. ve M.D. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih Sultan Mahallesi'nde Ali Osman D. ile husumetli olduğu Harun E. arasında tartışma çıkmış, tarafların ailelerinin de karışmasıyla bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Harun E, Ali Osman D. ve babası Yusuf D. yaralanmıştı. Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf D, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.