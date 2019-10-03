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Gaziantep'te bilim şenliği başladı

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı kapsamında "Bilim Benim Süper Gücüm" temalı bilim şenliği başladı.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı kapsamında "Bilim Benim Süper Gücüm" temalı bilim şenliği başladı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, şenlik açılışında konuşan Vali Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yılının "Fuat Sezgin" yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Fuat Sezgin'in kim olduğunu ve ne işler yaptığını hepimizin bilmesi gerekiyor. Büyükşehir öncülüğünde gerçekleştirilen bu çalışma 3 gün boyunca sürecek. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim akademik başarıyla ilgili bir hedefimiz var. Ama daha önemli iddiamız, öğrencilerimizin ve çocuklarımızın sosyal hayatta aktif olmalarıdır. Çocuklarımızın sporla, bilimle ve kültürlü içli dışlı olmalarını istiyoruz. Bunu başarmak için de gayret göstermemiz gerekiyor."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ da geleceğin bilim insanı adayı olan öğrencilerin yaptıklarının anlatılacağı önemli bir şenliğin açılışında bir araya geldiklerini belirtti.

Karadağ, öğrencilere güvendiklerinin altını çizerek, "Sizlere güveniyoruz, bizler sizlere elimizden gelen desteği sağlayacağız, hep beraber çalışacağız, siz öğrencilerin arasından önemli isimleri çıkaracağız." dedi.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ise özellikle gençlerin Fuat Sezgin'i yakından tanımaları gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü bilim insanı olmanın çok kolay olmadığını biliyoruz. Fakat imkansız da olmadığını öğrencilerimize anlatmak amacındayız. Öğrencilerimiz çalışarak her şeyin üstesinden gelebilir. Yaklaşık 27 dil bilen, vefat edene kadar hayatının çok önemli bir kısmını çalışmakla geçiren bir bilim insanının örnek olarak bize gösterilmiş olması çok önemli." diye konuştu.

Açıklamada ayrıca, bilim şenliğinin 3 gün süreceği, 4 ana kategoride; robotik kodlama, mühendislik, dene-yap ve sanat atölyesiyle 50 çadırda etkinliklerin gerçekleşeceği belirtildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fuat Sezgin, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:36 Kaynak: AA
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