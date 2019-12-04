Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te devriye polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları 2 şahsın üzerinde bin 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te devriye polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları 2 şahsın üzerinde bin 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Gaziantep'te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri Hoşgör ve Savcılı Mahalleleri'nde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada durumundan şüphelenerek durdurulan 2 şahsın üzerinde bin 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli şahısların yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:36 Kaynak: İHA
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