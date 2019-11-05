Gaziantep'te bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi
6 saat önce
Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:47 Kaynak: İHA
Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine Şehitkamil ilçesi Araban yolu Beykent Kavşağı'nda bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahsın yasal işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - GAZİANTEP
Gaziantep, Ankaragücü'nü son dakika golüyle mağlup etti! Süper Lig'de 10. hafta tamamlandı! İşte puan durumu Kuyuya atlayıp intihara kalkışan üniversiteli, gönderdiği konumla bulundu İstanbul'da filmlere taş çıkartacak olay! Minibüsle kaçırılan kızı halk otobüsüyle kurtardılar