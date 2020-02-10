Gaziantep'te bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi
6 saat önce
Gaziantep'te yapılan çalışmalarda bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:04 Kaynak: İHA
Gaziantep'te yapılan çalışmalarda bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara operasyonu yaptı. Bu kapsamda, Şehitkamil ilçesi sınırlarındaki Gaziantep- Şanlıurfa Otoban'ında durdurulan bir araçta yapılan aramalarda bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaçak sigaralarla ilgili 1 şüpheli şahıs da yakalanırken şahıs hakkında işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP
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