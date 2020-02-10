Gaziantep'te bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara operasyonu yaptı. Bu kapsamda, Şehitkamil ilçesi sınırlarındaki Gaziantep- Şanlıurfa Otoban'ında durdurulan bir araçta yapılan aramalarda bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Kaçak sigaralarla ilgili 1 şüpheli şahıs da yakalanırken şahıs hakkında işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:04 Kaynak: İHA
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