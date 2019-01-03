Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Bin 500 Kişilik İş İçin Mahalle Boyu Kuyruk Oluştu

Gaziantep'te Bin 500 Kişilik İş İçin Mahalle Boyu Kuyruk Oluştu

2 saat önce

Gaziantep'te bin 500 kişinin alınacağı 6 aylık geçici iş için binlerce vatandaş başvuru yapınca İş-Kur İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluştu.

Gaziantep'te Bin 500 Kişilik İş İçin Mahalle Boyu Kuyruk Oluştu, System.String[]
Gaziantep'te bin 500 kişinin alınacağı 6 aylık geçici iş için binlerce vatandaş başvuru yapınca İş-Kur İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluştu. Mahalle boyu uzanan kuyruğun ucu bucağı görünmezken, sıranın kendisine gelmesini bekleyen vatandaşlar sokaklara sığmadı.

Gaziantep'te çeşitli kurumlarda farklı pozisyonlarda çalıştırılmak üzere bin 500 kişinin işe alınacağını duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren İş-Kur İl Müdürlüğüne akın etti. İşkur'un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 6 ay geçici olarak işe alınacak kişilerin belediyeler, adliye, hastaneler ve diğer kamu kurumlarında çalıştırılacağı belirtildi.

İş başvurusunun 7 Ocak 2019 tarihine kadar süreceği ve işe alınacak kişilerin başvuru tarihinin bitiminin ardından açıklanacağı vurgulandı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:58 Kaynak: İHA

Gaziantep, Güncel
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