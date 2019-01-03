Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Bin 500 Kişilik İş İçin Mahalle Boyu Kuyruk Oluştu

Gaziantep'te Bin 500 Kişilik İş İçin Mahalle Boyu Kuyruk Oluştu

45 dakika önce

Gaziantep'te bin 500 kişilik iş için mahalle boyu kuyruk oluştu İş kuyruğundaki vatandaşlar sokaklara sığmadıGAZİANTEP - Gaziantep'te bin 500 kişinin alınacağı 6 aylık geçici iş için binlerce vatandaş başvuru yapınca İş-Kur İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluştu.

Gaziantep'te bin 500 kişilik iş için mahalle boyu kuyruk oluştu
İş kuyruğundaki vatandaşlar sokaklara sığmadı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bin 500 kişinin alınacağı 6 aylık geçici iş için binlerce vatandaş başvuru yapınca İş-Kur İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluştu. Mahalle boyu uzanan kuyruğun ucu bucağı görünmezken, sıranın kendisine gelmesini bekleyen vatandaşlar sokaklara sığmadı.
Gaziantep'te çeşitli kurumlarda farklı pozisyonlarda çalıştırılmak üzere bin 500 kişinin işe alınacağını duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren İş-Kur İl Müdürlüğüne akın etti. İşkur'un Toplum Yararına Programı kapsamında 6 ay geçici olarak işe alınacak kişilerin belediyeler, adliye, hastaneler ve diğer kamu kurumlarında çalıştırılacağı belirtildi.
İş başvurusunun 7 Ocak 2019 tarihine kadar süreceği ve işe alınacak kişilerin başvuru tarihinin bitiminin ardından açıklanacağı vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:53 Kaynak: İHA

Gaziantep, Ekonomi
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