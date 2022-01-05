Gaziantep'te bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te bin 580 paket gümrük kaçağı sigara ile 2 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde iki ikamet ve bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada bin 580 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP