Gaziantep'te bin 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te bin 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

24.05.2022 16:28
Gaziantep'te bin 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan kaçakçılık operasyonunda bin 650 litre kaçak akaryakıt ile 13 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan kaçakçılık operasyonunda bin 650 litre kaçak akaryakıt ile 13 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir adrese operasyon yaptı. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda bin 650 litre kaçak akaryakıt, 13 kilogram kaçak nargile tütünü, 1 adet fiber tank ve 1 adet santrifüj ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alına 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te bin 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te bin 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te bin 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te bin 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Gaziantep'te kaçak akaryakıt sattıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı Gaziantep'te kaçak akaryakıt sattıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 3 GÖZALTI GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 3 GÖZALTI
Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Akaryakıt, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te bin 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te bin 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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