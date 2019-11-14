Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te bin 715 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika Güncel Gaziantep'te bin 715 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te bin 715 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 715 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te bin 715 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 715 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatay Bulvarı üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada bin 715 paket gümrük kaçağı sigara bulunurken, M.Ş. ve Z.U, gözaltına alındı.

İslahiye Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:14 Kaynak: AA
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