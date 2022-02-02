Gaziantep'te bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu bin 850 paket gümrük kaçağı sigara ile sigara ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin TL para ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde adli makamların koordinesinde 2 ayrı adrese yönelik kaçak sigara operasyonu yaptı. Yapılan operasyon kapsamındaki aramalarda bin 850 paket gümrük kaçağı sigara ile sigara ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin TL para ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP