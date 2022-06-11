Merkez Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te bir apartmanın çatısında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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