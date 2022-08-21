Gaziantep'te 21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 21 düzensiz göçmen yakalandı

21.08.2022 16:53
Gaziantep'te 21 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te bir araçta ülkeye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Gaziantep'te bir araçta ülkeye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 21 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonlar çerçevesinde Gaziantep'e giriş uygulama noktasında yapılan kontrollerde, bir araç içerisinde yurt dışından ülkeye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 21 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili araç sürücüsü İ.C. isimli şahıs gözaltına alındı. Araç sürücüsü İ.C., yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Tragger, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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