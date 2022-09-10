Ekipler, B.K. adlı şüphelide yaptıkları incelemede malzemeleri bir araçtan çaldığını tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te bir araçtan hırsızlık iddiasıyla bir zanlı yakalandı - Son Dakika

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