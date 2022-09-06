Ayakkabı atölyesinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Ayakkabı atölyesinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

06.09.2022 01:03
Ayakkabı atölyesinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te bir ayakkabı atölyesindeki kalıp makinesi patladı.

Gaziantep'te bir ayakkabı atölyesindeki kalıp makinesi patladı. Patlama sonucu iş yeri sahibi baba yaralanırken oğlu ise hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bir ayakkabı atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, ayakkabı atölyesinde bulunan kalıp makinesi bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonucu iş yeri camları tuzla buz olurken, etraf savaş alanına döndü. Meydana gelen patlamada iş yeri sahibi Kadir Aslan (45) hafif yaralanırken, oğlu Enes Aslan ise (24) ağır yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan genç kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayakkabı atölyesindeki patlamada ağır yaralanan Enes Aslan'ı ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralanan baba Kadir Aslan'ın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

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Ayakkabı imalathanesinde patlama; baba yaralandı, oğlu öldü Ayakkabı imalathanesinde patlama; baba yaralandı, oğlu öldü Ayakkabı atölyesinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı Ayakkabı atölyesinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: İHA

Kadir Aslan, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayakkabı atölyesinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayakkabı atölyesinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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