Ayakkabı imalathanesinde patlama; baba yaralandı, oğlu öldü - Son Dakika
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Ayakkabı imalathanesinde patlama; baba yaralandı, oğlu öldü

05.09.2022 17:10
Ayakkabı imalathanesinde patlama; baba yaralandı, oğlu öldü

GAZİANTEP'te bir ayakkabı imalathanesinde kalıp makinesinde meydana gelen patlamada iş yeri sahibi Kadir Aslan (45) yaralandı, oğlu Enes Aslan (24) ise yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te bir ayakkabı imalathanesinde kalıp makinesinde meydana gelen patlamada iş yeri sahibi Kadir Aslan (45) yaralandı, oğlu Enes Aslan (24) ise yaşamını yitirdi.

Sanayi Mahallesi'nde bulunan Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bir atölyede bugün saat 16.00 sıralarında, ayakkabılara ısıyla şekil verilen kalıp makinesinde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, iş yeri sahibi Kadir Aslan ile oğlu Enes Aslan yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Enes Aslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Enes Arslan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Ayakkabı atölyesinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı Ayakkabı atölyesinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı Gaziantep'te ayakkabı atölyesindeki patlamada 1 kişi öldü Gaziantep'te ayakkabı atölyesindeki patlamada 1 kişi öldü
Kaynak: DHA

Kadir Aslan, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayakkabı imalathanesinde patlama; baba yaralandı, oğlu öldü - Son Dakika

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